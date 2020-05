Moggi ricorda il 5 maggio: "Poborsky scappò mascherato, aveva paura"

Mark Iuliano e Luciano Moggi ricordano il 5 maggio 2002: "Nedved chiamò Poborsky per ringraziarlo, lui stava scappando da Roma".

Diciotto anni dopo i protagonisti del 5 maggio 2002 ricordano ancora bene uno dei pomeriggi più assurdi vissuti dal calcio italiano sull'asse -Udine.

Mentre l' capolista e strafavorita perdeva in casa della , infatti, la vinceva in Friuli e poteva festeggiare lo Scudetto numero 26. Uno dei più inattesi e per questo tra i più amati della storia bianconera.

L'eroe di quel giorno per i tifosi della Juventus però, più di Del Piero o Trezeguet , si chiama Karel Poborsky che realizzò due dei quattro goal con cui la Lazio piegò l'Inter consegnando di fatto lo Scudetto alla squadra di Lippi.

Tanto che, come ricorda Mark Iuliano a 'Casa Juventibus', al termine della partita il connazionale Pavel Nedved chiamò Poborsky.

"La cosa bellissima fu la telefonata di Nedved a Poborsky a fine partita per fargli i complimenti. Sono molto amici. Raccontò che non era passato neanche da casa, aveva la macchina caricata. Tutta la casa dentro la macchina, è scappato in . Poborsky è scappato e non più tornato a Roma, ha finito il contratto ed è andato via".

Una versione confermata pure da Luciano Moggi che anzi aggiunge qualche altro particolare.

"Poborsky aveva paura, si era mascherato".

D'altronde che il rapporto tra l'esterno ceco e la piazza biancoceleste non fosse dei migliori lo aveva raccontato molto bene anche il suo ex compagno Stefano Fiore qualche tempo fa.