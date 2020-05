Moggi su Conticchio: "Avete preso goal da uno che ha fatto 14 volte l'esame della patente"

Mai fare arrabbiare Luciano Moggi. Michelangelo Rampulla, ex portiere della , ancora oggi ricorda le celebri sfuriate dell'allora dirigente bianconero ed in particolare quella dopo una sconfitta subita a .

Rampulla, intervenuto durante 'Casa Juventibus', svela come nel mirino di Moggi fosse finito un giocatore del Lecce.

"Il direttore era arrivato con i fogli dei giocatori, degli stipendi e su cosa avevano fatto e non avevano fatto. Eravamo nella sala stampa in silenzio al vecchio Comunale e ha cominciato a raccontare delle robe e quando è arrivato a Conticchio si è scatenato. Ha detto che aveva fatto dieci-quattordici volte l'esame della patente e non l'aveva mai superato. Quando il direttore si incazzava c'era poco da ridere".