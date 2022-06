Modric ha rinnovato con il Real Madrid: contratto fino al 2023

Almeno per un altro anno, il centrocampista continuerà in Spagna: prolungamento dopo una stagione da assoluto protagonista tra Liga e Champions.

Luka Modric rimane al Real Madrid. Dopo la superba stagione 2021/2022, in cui ha dimostrato di essere ancora uno dei giocatori migliori del pianeta, il croato si è accordato con i Blancos per un altro anno di contratto, prolungando quello originariamente in scadenza il prossimo 30 giugno.

Nell'aria da giorni, manca solo l'ufficialità. Un ulteriore anno di contratto per Modric, che potrà decidere il suo futuro post Real Madrid nel 2023, quando gli anni nella carta d'identità saranno vicini ai 38. Classe 1985, il croato è approdato nella Liga nel 2012.

"Real Madrid C.F. e Luka Modrić hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2023".

Capace di spezzare il duopolio Cristiano Ronaldo-Messi conquistando il Pallone d'Oro, Modric non era stato al top tra il 2019 e il 2021, prima dell'arrivo di Ancelotti e della dimostrazione di poter ancora essere il numero uno tra i centrocampisti mondiali.

Il 2021/2022, in cui ha vinto Liga e Champions da protagonista, lo ha riportato al top, con momenti magici come l'assist per Benzema in campo europeo. Molto probabile un suo inserimento nella top cinque del Pallone d'Oro, premio che a meno di sorprese stavolta andrà al compagno francese.

Acquistato dal Tottenham nel 2012, Modric ha completato dieci stagioni con il Real Madrid, che diventeranno undici nel 2023. Già entrato nella Hall of Fame dei Blancos da tempo, proverà a chiudere in bellezza con un'altra Liga e un'altra Champions. Inutile dirlo: insieme ai suoi colleghi Merengues, sarà ancora in prima fila.

L'obiettivo finale, con diversi compagni, è quello di diventare il giocatore con più Champions League vinte nella storia del calcio: Paco Gento è distante una sola lunghezza. La sua storia è già leggenda, ma perchè non provarci?