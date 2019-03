Modric rimpiange Cristiano Ronaldo: "Quasi impossibile sostituirlo"

Modric: "Tutte le squadre sentirebbero l'assenza di un giocatore come Ronaldo. E' quasi impossibile sostituirlo. Ci hanno dato spesso per morti".

Dopo la seconda sconfitta consecutiva nel Clasico in pochi giorni, il Real Madrid si rituffa sulla Champions League. Martedì è in programma il ritorno degli ottavi di finale contro l'Ajax (2-1 per le merengues ad Amsterdam).

In conferenza stampa è intervenuto il Pallone d'Oro Luka Modric, che ha risposto così a chi gli ha chiesto se i Blancos sentano la mancanza di Cristiano Ronaldo.

"L'assenza di Cristiano è un'assenza che sentirebbero tutte le squadre. Trovare un sostituto di Cristiano è quasi impossibile. Quello che ha fatto per questo club lo sappiamo tutti. Chiaro che ci sarebbe bisogno di lui. Quando è andato via Cristiano il club ha cercato di rimpiazzarlo con giocatori che avrebbero dovuto condividere questa responsabilità. Non gli si è chiesto certamente di fare 50 goal a stagione. Sarebbero bastati anche 2-3 giocatori che avrebbero segnato 10-20 goal, ma non è successo. Il goal è il nostro problema più grande quest'anno, anche contro il Barcellona abbiamo avuto tante occasioni ma quando non ne approfitti il rivale ti punisce. Il club ha riposto fiducia in giocatori come Bale, Asensio, Benzema, Mariano e Vinicius. L'ultimo nonostante la sua età sta facendo bene. A volte però le cose non vanno come si vorrebbe, ma il Real riesce sempre ad essere competitivo".

Contro l'Ajax c'è da passare il turno per non far diventare la stagione fallimentare e per dimenticare le delusioni delle due sconfitte contro il Barcellona.

"Le partite di Champions League per noi sono sempre molto importanti, soprattutto domani che affrontiamo un'ottima squadra, giovane ed ambiziosa. E' una partita fondamentale per la nostra stagione, passare il turno sarebbe molto importante per tutti noi. Quando perdi due partite contro il tuo più grande rivale, non è una cosa che ti fa sentire bene, siamo scossi sicuramente. Ma essendoci già una partita domani non c'è da ricordare ancora quello che è successo, ma dobbiamo pensare al prossimo obiettivo".

Piena fiducia nei confronti del compagno di squadra Bale, aspramente criticato per le sue ultime prestazioni e per il suo atteggiamento.

"Bale lo vedo bene. Può succedere che un giocatore entri a partita in corso e non si esprima al meglio, capita a tutti. Ma lo vedo felice e desideroso. Ha fatto tanto per questo club, è facile per alcuni dimenticarlo. Lui lavora bene, io vedo il solito Gareth. Ha molto da dare a questa squadra e vuole lavorare per farlo".

Nessuna voglia di commentare le voci che vorrebbero Mourinho nuovamente sulla panchina del Bernabeu.

"Non ascoltiamo le voci, siamo concentrati solo su quello che dobbiamo fare. Attorno al mondo Real si parla sempre di queste cose, non lo possiamo evitare. Il Real viene dato sempre per morto e sempre risorge. Anche nel 2015 ci davano per finiti e poi sapete come sono andate a finire le cose. Quest'anno quello che ci manca è la continuità".

Dal punto di vista personale si rimprovera di non aver cominciato al meglio la stagione post-mondiale.