Modric e il ricordo di Italia-Croazia: "Mandzukic sognava di far capitolare Buffon"

Negli anni immediatamente precedenti all'exploit ai Mondiali 2018, la non aveva ottenuto risultati di rilievo: ad Euro 2012 era arrivata addirittura una cocente eliminazione al girone, concluso alle spalle di e che in seguito si sarebbero rincontrate nella finalissima di Kiev stravinta dalle 'Furie Rosse'.

Già allora Modric era uno dei giocatori di maggior talento della rosa croata, chiamata a mostrare tutto il suo valore: l'incontro con gli azzurri terminò sull'1-1, frutto delle reti messe a segno da Pirlo nel primo tempo e da Mandzukic nella ripresa.

Una partita ricordata nel suo libro 'A modo mio' dal centrocampista del , con un riferimento all'ossessione nutrita da Mandzukic che sognava di battere Buffon, suo futuro compagno di squadra alla .

"Nella seconda gara, contro gli azzurri, il risultato era decisivo. Gran parte della loro tattica si basava sul gioco di un centrocampista straordinario come Andrea Pirlo. Molti giornalisti mi paragonavano a lui, il che mi faceva piacere: lo percepivo come un grande complimento. L’allenatore ci disse di fargli controllare palla il meno possibile. Per quanto ci impegnassimo, Pirlo ci castigò con un gol fenomenale al trentanovesimo minuto. Non ci arrendemmo. Nel secondo tempo ci rimettemmo in piedi e ancora una volta fu Mario Mandžukić a segnare. Era il settantaduesimo. Prima della partita, aveva detto che sognava di far capitolare Gigi Buffon. Il leggendario portiere era uno dei suoi idoli fin dall’infanzia. Non solo Mario avrebbe realizzato il suo sogno, ma la Juventus si sarebbe interessata a lui e di Buffon sarebbe divenuto compagno. In quei giorni, tuttavia, era nell’aria un suo trasferimento al ".