Modric ricorda la lite tra Mourinho e Ronaldo: "CR7 stava per piangere"

Luka Modric ha raccontato la sua vita da calciatore nell'autobiografia "A modo mio". In particolare c'è un aneddoto riguardo Cristiano Ronaldo e José Mourinho a destare interesse.

"Una volta rimasi davvero sbalordito dalla reazione rabbiosa di Mourinho nei confronti di Cristiano Ronaldo. Fu durante una partita di Coppa di in cui stavamo vincenzo 2-0: un terzino avversario andò in profondità sul versante sinistro del nostro schieramento, Ronaldo non lo seguì e Mourinho gli gridò nervosamente di marcarlo.

Ad azione ormai conclusa, il mister continuò a lamentarsi. Ne nacque un vero e proprio litigio. Quando arrivammo negli spogliatoio, Ronaldo era disperato, quasi sul punto di piangere, e disse 'Faccio del mio meglio e lui continua a criticarmi'."