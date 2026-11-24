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Lo stop del croato costringe il portoghese a ridisegnare la mediana: la scelta fra la maglia da titolare per l’ex Brugge e l'adattamento dell’americano.

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L'assenza di Luka Modric, che per fortuna di Amorim non dovrebbe essere prolungata, rappresenterà un grattacapo non da poco per l'equilibrio del centrocampo del Milan.

Il croato, andato ko contro il Frosinone, garantisce tempi, letture e pulizia nella costruzione dal basso, come dimostrato anche contro i ciociari, in cui è entrato, seppur in maniera “oscura” in due delle cinque reti del rossonero.

Il problema muscolare dell’ex Real fa finire la palla fra le scelte tattiche di Amorim, chiamato a decidere se puntare su una sostituzione naturale o su una soluzione interna che modifichi gli equilibri della zona nevralgica.

L’INFORTUNIO DI MODRIC

Modric ha riportato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra. Gli esami hanno escluso lesioni, per cui lo stop sarà abbastanza breve, ma comunque - vista anche l’età del calciatore - lo staff medico del Milan farà estrema attenzione.

QUANTE PARTITE SALTA MODRIC

Secondo quello che filtra da Milanello, Modric dovrebbe saltare Olympiakos e Cagliari, ripresentandosi per Milan-Parma di domenica 6 dicembre. Il croato, dunque, salvo ulteriori problematiche, diserterà solo due gare, con un casting già aperto per la sua sostituzione.

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DUE IPOTESI: LA PRIMA APRE LE PORTE A JASHARI

La prima strada porta dritta ad Ardon Jashari, un'opzione che permetterebbe ad Amorim di mantenere una struttura più vicina alle caratteristiche del ruolo. Il centrocampista svizzero offre dinamismo, pulizia tecnica e la capacità di farsi vedere in appoggio per cucire il gioco tra difesa e trequarti.

Lanciarlo dal primo minuto significherebbe dargli fiducia in un contesto esigente, per un giocatore che però appare in netta crescita, e non solo per la rete messa a referto nel match contro il Frosinone.

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MUSAH CENTRALE IL PIANO B

La seconda scelta è quella che potrebbe prevedere lo spostamento di Musah al centro. In questa stagione, in realtà, l’americano ha già giocato fra i due di mezzo, ma è più spesso stato considerato come esterno.

A quel punto, Musah, giocherebbe con Rabiot in mezzo, con il francese “appesantito” di compiti maggiormente legati alla costruzione del gioco.

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AMORIM AMA IL SUO MILAN DUTTILE

In entrambi i casi, la scelta riflette la filosofia di un allenatore che chiede alla squadra di sapersi adattare senza perdere identità. Così è stato fin dal primo giorno e, in realtà, questa filosofia ha dato i suoi frutti, come visto quando il Milan è transitato dalla difesa a tre a quella a quattro.

Amorim ha spesso dimostrato di apprezzare di lavorare su principi di gioco chiari che permettono di cambiare pedine senza stravolgere le distanze tra i reparti.

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Che si scelga la freschezza di Jashari o la fisicità in conduzione di Musah, il Milan dovrà dimostrare di saper restare compatto e lucido anche senza la presenza dal primo minuto di Luka Modric.