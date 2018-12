Modric giura amore eterno al Real Madrid: "Voglio finire qui la carriera"

Premiato come calciatore croato dell'anno, Luka Modric ha confessato di voler chiudere la propria carriera con la maglia del Real Madrid.

Luka Modric e il Real Madrid, una storia d'amore che sembra destinata ad andare avanti per tanti anni. Dopo l'estate e le avances dell'Inter, il croato sembra non voler più lasciare Madrid. Fino al termine della sua carriera.

Premiato come calciatore croato dell'anno, il centrocampista classe 1985, già vincitore quest'anno di premi indivduali quali "Goal 50", il FIFA The Best e il Pallone d'Oro, ha affermato durante il gala che la sua intenzione è rimanere in Blanco a vita.

Con tutte le difficoltà che questo comporterà, visto che il livello si alzerà e l'ex Tottenham dovrà riuscire a mantenerlo.

"Il mio obiettivo personale e il mio grande desiderio è quello di finire la mia carriera al Real Madrid, sarebbe uno scenario ideale. Ma per raggiungerlo deve essere in grado di continuare a giocare al mio miglior livello e non sarà facile". L'articolo prosegue qui sotto

Rimane sempre in agguato l'Inter. Lo testimoniano le parole rilasciate a 'Sky Sport' da Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che ha lasciato aperta ogni porta.

"Perché non sognare ancora Modric all'Inter? Nel calcio mai dire mai".

Sicuramente ora l'Inter ha un ostacolo in più: la volontà del giocatore di voler rimanere fino a fine carriera con la 'camiseta blanca'.