Modric critica Cristiano Ronaldo: "Se non vinci devi esserci per mostrare rispetto"

Luka Modric critica apertamente Cristiano Ronaldo per il forfait alla cerimonia del Pallone d'Oro: "Nel calcio ci vuole rispetto".

Non un momento facile per Cristiano Ronaldo. Criticato per le sue ultime prestazioni con la . Criticato per non essersi presentato alla cerimonia del Pallone d'Oro, vinto da Leo Messi. Atteggiamento ormai solito per il fuoriclasse portoghese, che quando non primeggia difficilmente si presenta ad applaudire i rivali. Questa volta, però, non sono mancate le bordate. A partire da quella datagli da un suo ex compagno ai tempi del , Luka Modric.

"Sono qui perché il calcio è rispetto, per questo sono venuto a dare il premio a Messi e a congratularmi con lui. Quando non vinci, devi esserci per mostrare rispetto. Il calcio è questo e sono qui per festeggiarlo. Gli ho dato il premio e mi sono congratulato con lui".

Classificatosi al terzo posto, alle spalle anche di Virgil Van Dijk, Ronaldo ha optato ieri sera per presentarsi a Milano al Gran Galà del calcio, premiato come miglior giocatore della stagione 2018-2019. Tuttavia, 34enne centrocampista croato non ha gradito il comportamento di CR7. Tanto da attaccarlo apertamente.