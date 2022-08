Lungo stop per Haller: il Borussia Dortmund si cautela con Modeste

Con Haller fuori dai giochi per molto tempo, il Dortmund sta per assicurarsi Modeste che lo scorso anno ha ben figurato con il Colonia.

Borussia Dortmund a caccia di una punta, per affrontare al meglio la stagione appena iniziata e dovendo rinunciare per molto tempo a Sebastien Haller.

L'ex Ajax era stato preso come sostituto da Haaland, ma purtroppo dovrà stare fuori per diversi mesi a causa di un tumore maligno ai testicoli diagnosticato nelle scorse settimane.

Per sostituire Haller, secondo quanto riporta 'SPORT1' il club giallonero ha individuato in Anthony Modeste il profilo ideale. L'attaccante trentaquattrenne è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Colonia, con cui ha segnato 20 goal in campionato più 3 in Coppa di Germania.

La trattativa è in dirittura d'arrivo, con il Dortmund che quindi ha virato su Modeste invece che su altri nomi che erano stato accostati ai gialloneri ovvero Sadiq e Cavani.

Dopo aver fatto impazzire i tifosi del Colonia a suon di goal, Modeste avrà il compito di farsi apprezzare da un pubblico caldo come quello giallonero sostituendo così al meglio Haller.