Derby emiliano nei trentaduesimi di Coppa Italia. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MODENA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sassuolo-Modena

• Data: lunedì 8 agosto 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: Italia 1

• Streaming: Mediaset Play

Prima dell'inizio del campionato, il Sassuolo è chiamato a onorare l'impegno in Coppa Italia. Per i neroverdi si prospetta un derby emiliano, dato che l'avversaria sarà il Modena.

La squadra di Dionisi, che ha perso Scamacca nel corso dell'ultima sessione di mercato, punta ad una stagione di alto livello per confermare quanto di buono fatto nelle ultime annate e festeggiare il decimo anno consecutivo di Serie A.

I gialloblu invece sono reduci dalla promozione in Serie B e cercheranno di prepararsi al meglio ad un campionato dove l'ambizione può anche essere quella di tornare nella massima serie.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO MODENA-SASSUOLO

La gara tra Sassuolo e Modena si disputerà lunedì 8 agosto allo stadio Braglia di Modena. Fischio d'inizio previsto alle ore 18.

DOVE VEDERE MODENA-SASSUOLO IN TV

L'incontro sarà trasmesso da Mediaset. Per vederlo in televisione dunque bisognerà sintonizzarsi su Italia 1, al canale 6 del digitale terrestre.

MODENA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Mediaset permette di seguire la gara anche in streaming. Per farlo bisognerà collegarsi al sito Mediaset Play da dispositivo fisso oppure utilizzare l'applicazione per i dispositivi mobili.

IN DIRETTA SU GOAL

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-SASSUOLO

MODENA (4-3-1-2) Gagno; Ciofani, Cittadini, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada; Falcinelli, Diaw. All. Tesser

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Raspadori, Traore. All. Dionisi