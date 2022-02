Modena-Pescara dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MODENA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Modena-Pescara

Modena-Pescara Data: 28 febbraio 2022

28 febbraio 2022 Orario: 21:05

21:05 Canale tv: Rai Sport + HD (canali 57 e 557 del digitale terrestre), Eleven Sports

Streaming: Rai Play, Rai Sport, Eleven Sports, 196 Sports

E' tempo di Monday Night in Serie C: Modena e Pescara si sfidano per il posticipo della ventinovesima giornata del Girone B.

I gialloblù di Attilio Tesser guidano la classifica con 68 punti e sono in striscia dal 16 ottobre, gara contro la Viterbese successiva all'ultima sconfitta in campionato datata 9 ottobre contro il Montevarchi. Da lì in poi 18 vittorie e 2 pari: marcia senza sosta.

Per i delfini non è stato un campionato semplice, quello del ritorno in Serie C: la formazione di Gaetano Auteri si trova attualmente a quota 47 punti in classifica, stabilmente in zona Playoff, ma senza acuti. Nelle ultime 5 gare 2 vittorie, contro Vis Pesaro e Gubbio, 2 pari, contro Fermana e Virtus Entella e la sconfitta contro la Reggiana.

In questa pagina troverete tutte informazioni su Modena-Pescara: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO MODENA-PESCARA

La partita tra Modena e Pescara, in programma lunedì 28 febbraio 2022, si giocherà allo stadio "Alberto Braglia" di Modena. Fischio d'inizio fissato alle ore 21:05.

DOVE VEDERE MODENA-PESCARA IN TV

Ci sono diversi modi per seguire in diretta TV la gara tra Modena e Pescara: la partita verrà trasmessa in chiaro sui canali di Rai Sport (57 e 557 del digitale terrestre).

Un'alternativa è rappresentata da Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

MODENA-PESCARA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire in diretta streaming Modena-Pescara sul sito di Rai Sport e sull'app Rai Play, scaricabile su dispositivo mobile.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming anche su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, registrarsi e attivare l'abbonamento, mensile o annuale. Poi selezionare l'evento.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-PESCARA

Tesser punta sul 4-3-2-1 con Gagno tra i pali, Ciofani, Piacentini, Pergreffi e Azzi in difesa, Armellino, Gerli e Scarsella in mediana. Mosti e Tremolada agiranno dietro a Longo.

Auteri con il 4-2-3-1 con Sorrentino in porta, Zappella, Ingrosso, Illanes e Veroli in difesa. Pompetti, De Risio faranno da schermo dietro a Clemenza, Pontisso e D'Ursi. La punta sarà Cernigoi.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini; Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Tremolada, Longo. All. Tesser

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Illanes, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso, D'Ursi; Cernigoi. All. Auteri