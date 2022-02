Modena-Cesena dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MODENA-CESENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Modena-Cesena

Data: 7 febbraio 2022

Orario: 21:00

Canale tv: Rai Sport 1 HD (canale 57 del digitale terrestre), Eleven Sports

Streaming: Rai Play, Eleven Sports, 196 Sports

Un Derby d'alta classifica quello che vedrà affrontarsi Modena e Cesena per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C.

I gialloblù di Attilio Tesser sono al secondo posto, a -1 dalla Reggiana e alla ricerca del sorpasso, dopo aver accorciato notevolmente le distanze rispetto alla vetta nelle ultime giornate: il Modena è in striscia positiva dal 16 ottobre, dal successo contro la Viterbese arrivato dopo la sconfitta, l'ultima in ordine di tempo, contro il Montevarchi. Da lì in poi 14 successi consecutivi e un pari, nel recupero della ventunesima giornata, proprio contro la Reggiana.

Per i bianconeri di William Viali terzo posto sì, ma rispettivamente a -12 e -11 dalle prime due: rendimento altalenante per il Cesena, che nelle ultime cinque ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e la sconfitta larga contro il Gubbio per 4-1 nell'ultimo match del 2021.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Modena-Cesena: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO MODENA-CESENA

Il Derby tra Modena e Cesena, in programma lunedì 7 febbraio 2022, verrà disputato allo stadio "Alberto Braglia" di Modena: il fischio d'inizio è fissato per le ore 21:00.

DOVE VEDERE MODENA-CESENA IN TV

La gara tra Modena e Cesena sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Sport 1, al canale 57 del digitale terrestre.

Sarà possibile seguire la sfida anche su Eleven Sports, sull'app scaricabile sulle moderne Smart TV: una volta scaricata basterà registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, selezionando poi l'evento.

MODENA-CESENA IN DIRETTA STREAMING

Il Derby Modena-Cesena è visibile in diretta streaming sul servizio online offerto dalla Rai, sia sul sito di Rai Sport che su Rai Play.

Anche Eleven Sports offrirà la diretta streaming di Modena-Cesena: accedendo al sito della piattaforma, bisognerà registrarsi e attivare l'abbonamento.

Per i residenti all'estero, invece, l'alternativa per la diretta streaming è 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-CESENA

Tesser con il 4-3-1-2, ma senza lo squalificato Gerli in mediana: in porta va Cagno, con Ciofani, Silvestri, Pergreffi e Renzetti in difesa. Duca, Di Paola e Armellino comporranno la linea di centrocampo, con Tremolada e Giovannini alle spalle si Minesso.

L'articolo prosegue qui sotto

Viali speculare con Nardi tra i pali, Candela, Gonnelli, Ciofi e Favale in difesa. Missiroli, Brambilla e Ardizzone in mediana alle spalle dei trequartisti Bortolussi e Pierini. La punta sarà Caturano.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Duca, Di Paola, Armellino; Tremolada, Giovannini; Minesso.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Favale; Missiroli, Brambilla, Ardizzone; Bortolussi, Pierini; Caturano.