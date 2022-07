Modena-Catanzaro dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Modena e Catanzaro fanno il loro debutto ufficiale in stagione nella gara di Coppa Italia. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv.

MODENA-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Modena-Catanzaro

• Data: domenica 31 luglio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: -

• Streaming: -

Primo impegno ufficiale per Modena e Catanzaro. Al 'Braglia', i 'canarini' neopromossi in Serie B ospitano la formazione allenata da Vivarini nel turno preliminare di Coppa Italia. La formazione che uscirà vincitrice dal confronto se la vedrà con il Sassuolo nei sedicesimi di finale l'8 agosto alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Due successi in questo precampionato per la squadra emiliano, che si è imposta rispettivamente 9-0 contro il Castelvetro e 1-0 contro il Fiorenzuola. Il Catanzaro, solo una sgambata, domenica, realizzando 21 goal, nel ritiro di Moccone.

In Coppa Italia sarà la prima volta che si affronteranno Modena e Catanzaro. In campionato, invece, le due squadre si sono incontrate 32 volte. Bilancio a favore degli emiliani con 16 successi contro i 6 giallorossi e 14 pareggi. A Modena il Catanzaro non ha mai vinto: 6 pareggi e 10 sconfitte. Al "Ceravolo", invece, l’US ha vinto 6 volte, pareggiato 8 e perso 2.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO MODENA-CATANZARO

Il match tra Modena e Catanzaro è in programma domenica 31 luglio 2022. Fischio d'inizio alle ore 20:30 allo stadio 'Alberto Braglia'.

DOVE VEDERE MODENA-CATANZARO

I diritti della Coppa Italia sono stati assegnati a Mediaset, che però trasmetterà tutte le partite della competizione in chiaro a partire dai trentaduesimi. Modena-Catanzaro quindi non sarà visibile in diretta.

MODENA-CATANZARO IN DIRETTA STREAMING

Il match tra Modena e Catanzaro, valida per il turno preliminare della Coppa Italia, non sarà trasmessa neppure in streaming.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sulla gara, dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni salienti delle due squadre potrete leggerli in tempo reale su GOAL, tramite la nostra diretta testuale minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-CATANZARO

MODENA (4-3-3): Gagno; Ciofani, Azzi, Silvestri, Cittadini; Panada, Armellino, Gargiulo; Tremolada, Falcinelli, Diaw. All. Tesser

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Gatti; Rolando, Pontisso, Welbeck, Bombagi, Tentardini; Iemmello, Vazquez. All. Vivarini