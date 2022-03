MODENA-ANCONA MATELICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Modena capolista di Attilio Tesser sfida l'Ancona Matelica di Gianluca Colavitto nel posticipo del lunedì della 34ª giornata del Girone B di Serie C.

Gli emiliani guidano la classifica con 78 punti, frutto di 24 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, e hanno un vantaggio di 5 lunghezze sulla Reggiana, seconda. I marchigiani si trovano invece al 6° posto in zona playoff a quota 50, con un cammino di 14 successi, 8 pareggi e 11 k.o.

Nei 34 precedenti in gare ufficiali, i Canarini conducono nelle statistiche con 14 vittorie, 10 pareggi e 10 affermazioni dei biancorossi.

Il Modena ha collezionato una sconfitta, due vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite disputate, mentre l'Ancona Matelica ha rimediato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle precedenti 4 giornate.

Mattia Minesso e Fabio Scarsella, autori entrambi di 11 goal, sono i bomber dei Canarini, Alex Rolfini è invece il capocannoniere dei marchigiani e dell'intero campionato con un bottino personale di 16 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Modena-Ancona Matelica: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MODENA-ANCONA MATELICA

Modena-Ancona si disputerà la sera di lunedì 28 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Braglia di Modena. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 35ª in gare ufficiali fra le due formazioni, e sarà arbitrata dal signor Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MODENA-ANCONA MATELICA IN TV

La sfida Modena-Ancona Matelica sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 58 HD del digitale terrestre).

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o stagionale.

MODENA-ANCONA MATELICA IN DIRETTA STREAMING

Il big match di Serie C, Modena-Ancona Matelica, potrà essere visto in diretta streaming sia su pc e notebook, sia, mediante app, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPad e iPhone: in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica, Rai Play, e sul sito di Rai Sport, e in pay per view su Eleven Sports e OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-ANCONA MATELICA

Tesser schiererà il Modena con il consueto 4-3-2-1, e dovrà rinunciare allo squalificato Matteo Ciofani sulla corsia di destra. Al suo posto spazio a Oukhadda, con Ponsi a sinistra e al centro la coppia composta da Tommaso Silvestri e Pergrelli. Fra i pali agirà Gagno. A centrocampo la regia sarà affidata a Gerli, con Armellino e Scarsella come mezzali. Minesso sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Mosti e Tremolada.

Colavitto si affiderà al 4-3-3 e a sua volta non avrà a disposizione il difensore centrale Masetti, espulso nell'ultima gara contro la Carrarese e di conseguenza squalificato. Nel tridente offensivo Rolfini (in vantaggio su Faggioli) e Sereni agiranno da esterni offensivi ai lati di Moretti. A centrocampo Papa sarà il playmaker, con Palesi e Iannoni mezzali. Davanti al portiere Avella, al centro della difesa spazio a Bianconi in coppia con Iotti, mentre Noce e Di Renzo saranno i due terzini.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, T. Silvestri, Pergrelli, Ponsi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Tremolada; Minesso.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Bianconi, Iotti, Di Renzo; Palesi, Papa, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni.