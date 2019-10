MLS, Vito Mannone premiato come miglior portiere della Regular Season 2019

Al suo primo anno di MLS con il Minnesota United, Vito Mannone ha vinto il premio di miglior portiere della stagione regolare 2019.

Un altro italiano alla conquista della . Dopo Sebastian Giovinco, campione con , anche Vito Mannone lascia il segno oltreoceano: è stato premiato come miglior portiere della Regular Sason 2019.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'estremo difensore del Minnesota United ha ricevuto il premio dopo aver tenuto la porta inviolata per 11 volte, con 43 goal subiti, terza miglior difesa della Western Conference. In classifica la squadra si è piazzata al quarto posto, anche grazie alle sue parate, 129 in stagione.

Congrats to Vito Mannone (@VitoMannone88) of @MNUFC, the 2019 @AllState MLS Goalkeeper of the Year! pic.twitter.com/Y1nVfHw8rK — Major League Soccer (@MLS) October 24, 2019

Il classe 1988 gioca da inizio anno con la franchigia del Minnesota da febbraio, quando ha lasciato l' dopo 14 anni per tentare l'avventura oltreoceano. Ci era arrivato dal settore giovanile dell' nel 2005.

Dopo essere cresciuto con l', si è affermato con il Sunderland in Premier League per poi passare al Reading, infine ha scelto la MLS per rilanciarsi. E, a giudicare dai risultati, ci è riuscito nel miglior modo possibile.