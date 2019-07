MLS, Josef Martinez 'inventa' il rigore con salto: l'errore diventa virale

Un improbabile calcio di rigore tentato e fallito da Josef Martinez, ex attaccante del Torino e stella degli Atlanta United.

Da quando è sbarcato nella ha incantato i tifosi degli a suon di goal: questa volta l'ex attaccante del Josef Martinez è stato protagonista di un errore dal dischetto che ha fatto il giro del web.

Siamo al 72' del match casalingo contro i e il giocatore venezuelano si presenta sul dischetto sfoderando una curiosa rincorsa (già utilizzata con successo in precedenti occasioni): un piccolo salto prima di calciare dagli undici metri, ma questa volta la palla finisce alle stelle sopra la traversa.

L'improbabile esecuzione è subito diventata virale sui social, ma lo stesso Martinez si è poi fatto perdonare andando a segnare il 2-0 che ha chiuso i giochi in pieno recupero.

Un impatto anonimo con la nostra , semplicemente devastante nel campionato americano: proprio in MLS aveva siglato l'anno scorso il record di goal in un campionato, collezionando un bottino 'monstre' di 75 reti in 85 presenze totali con la maglia del club di Atlanta.