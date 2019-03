MLS, i Los Angeles Galaxy rescindono il contratto di Giovani dos Santos

Per rientrare nelle norme imposte dalla MLS, i Los Angeles Galaxy hanno deciso di rescindere il contratto di Giovani dos Santos,risparmiati 6 milioni.

I Los Angeles Galaxy hanno deciso di rescindere il contratto di Giovani dos Santos per rientrare nelle norme del tetto salariale imposte dalla MLS. La notizia è stata annunciata dallo stesso club, con il giocatore messicano che ora dorvà trovarsi un'altra squadra negli Stati Uniti o altrove.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Costretti a rinunciare a uno dei quattro designated players per rientrare nel regolamento della lega che ne permette al massimo tre in squadra, i LA Galaxy hanno deciso di privarsi di Giovani dos Santos in cambio di sei milioni di dollari, ovvero lo stipendio che l'ex Villarreal avrebbe guadagnato in questa stagione.

LA Galaxy exercise offseason buyout on Giovani dos Santos: https://t.co/szE05pFsY6 pic.twitter.com/YmIXkAjJW6 — LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 marzo 2019

Con Zlatan Ibrahimovic, Romain Alessandrini e Jonathan dos Santos, la scelta di risolvere il contratto di Giovani sarebbe stata dettata anche dal fatto che il giocatore negli ultimi anni è stato spesso condizionanto da molti infortuni che hanno finito per minare la sua integrità fisica.

Concordata la scelta con il club, il giocatore messicano ha voluto ringraziare società e tifosi con un post affidato ai social. Un pensiero speciale ai compagni di squadra, ai quali ha voluto augurare il meglio per il futuro.

"Voglio ringraziare i fans dei LA Galaxy per il loro amore, il loro supporto e l'affetto che mi hanno dimostrato in questa stagione. Voglio ringraziare la dirigenza per avermi dato la possibilità di lavorare in questa squadra. Un ringraziamento anche ai miei colleghi per il loro supporto e per avermi sempre accolto a bracia aperte. Auguro loro il meglio per la stagione. Ora sono pronto per un nuovo step nella mia carriera".

I Galaxy saranno impegnati contro i Chicago Fire nel primo match della nuova stagione 2019. La gara si svolgerà questa domenica notte alle ore 2.00 italiane.