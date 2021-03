L'annuncio della MLS: "Aperta un'indagine sul trasferimento di Matuidi"

Il passaggio del centrocampista francese all'Inter Miami è finito sotto la lente d'ingrandimento della lega americana.

La MLS ha aperto un'indagine sul trasferimento di Blaise Matuidi, che nell'estate del 2020 ha lasciato la Juventus per firmare con la franchigia dell'Inter Miami.

La firma del francese sarebbe finita sotto la lente d'ingrandimento della lega americana per come questa sia stata regolata dal punto di vista dell'integrazione nel roster e per quanto riguarda le linee guida salariali.

Questo il comunicato diffuso dalla massima lega americana tedesca.

"La Major League Soccer ha avviato un’indagine formale del trasferimento di Blaise Matuidi all’Inter Miami CF, in particolare investigando su come e se l’acquisto del giocatore abbia rispettato le linee guida del roster e il budget salariale. Non ci saranno altri commenti dalla MLS fino al termine dell’indagine".

Dal suo arrivo all'Inter Miami, Matuidi ha collezionato 16 presenze e un goal.