Mkhitaryan: "Con Mourinho abbiamo chiarito, per lui conta solo vincere"

Henrik Mkhitaryan e José Mourinho di nuovo insieme, questa volta alla Roma. Dopo gli screzi al Manchester United, l'armeno e lo Special One saranno uno al fianco dell'altro in giallorosso. Il numero 77 ha parlato ai microfoni di Sky Sport del tecnico portoghese e delle vecchie frizioni durante il periodo ai 'Red Devils'.

"È un allenatore che ha tante ambizioni, vuole vincere sempre. A lui non interessa niente, l'importante è vincere: se si gioca bene o male, l'importante sono i tre punti. Tutti sanno che ha vinto quasi tutto e anche con la Roma speriamo di vincere qualcosa perché è un allenatore che può dare di più. Non voglio parlare del passato con lui, ne abbiamo parlato insieme io e lui. Iniziamo da capo. Lo conosco molto bene, so cosa chiede dai calciatori e sono pronto. Se abbiamo chiarito? Sì, tutto".