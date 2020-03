Mkhitaryan cambia la Roma: ora i giallorossi devono riscattarlo dall'Arsenal

Dopo un lungo periodo di appannamento la è ripartita. Uno dei segreti della rinascita giallorossa si chiama sicuramente Henrikh Mkhitaryan, rientrato dopo un lungo stop per infortunio e subito decisivo.

L'armeno infatti nelle ultime sei partite tra campionato ed ha realizzato 3 goal, regalando pure ben 4 assist ai compagni. Non un dettaglio.

Tanto che lo stesso Fonseca dopo la gara contro il Gent non ha nascosto l'importanza di Mkhitaryan per la sua Roma e quanto l'assenza dell'armeno si sia fatta sentire.

"Non so se con lui avremmo fatto meglio, ha fatto una bellissima partita. Sta migliorando giorno per giorno e per noi è un giocatore importantissimo".