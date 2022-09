Mitrovic la macchina da goal: nona rete in otto partite stagionali

Con la tripletta in Nations League, l'attaccante del Fulham si conferma un formidabile realizzatore. 49 goal in 75 partite con la Serbia.

Aleksandar Mitrovic prosegue nel suo stato di grazia. L'attaccante della Serbia ha realizzato una tripletta nel match di Nations League contro la Svezia.

Tre reti che non solo hanno permesso alla nazionale balcanica di imporsi con facilità sugli scandinavi, ma anche di continuare a implementare la media goal dell'attaccante del Fulham.

In otto partite giocate tra Premier League e la sua nazionale, Mitrovic ha messo a segno ben nove goal confermandosi un marcatore infallibile.

Nel corso della scorsa stagione, il centravanti ha segnato 43 goal in 44 partite tra Championship e coppe nazionali inglesi, contribuendo in maniera decisiva a riportare il Fulham in massima serie.

Il salto in Premier non sembra però averlo condizionato più di tanto, visto che in 7 apparizioni ha segnato 6 goal, tra cui alcuni di grande prestigio come quello contro il Liverpool.

Ma anche in nazionale il serbo ha sempre mantenuto una media goal al di sopra della media, con 49 marcature in 75 apparizioni complessive in tutte le competizioni.