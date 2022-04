Mirror - Maxi Lopez in corsa per diventare azionista del Birmingham City

Maxi Lopez può ripartire dall'Inghilterra. Non come calciatore, carriera ufficialmente abbandonata nel 2021 dopo aver giocato nella Serie C italiana con la Sambenedettese, ma come azionista di un club. Il Birmingham City, per la precisione, formazione attualmente ventesima in Championship (la seconda serie) ma gravata da seri problemi economici.

Secondo il 'Mirror', l'ex attaccante di Catania, Milan, Sampdoria e Torino tra le altre è in corsa per acquisire una quota del City, attualmente di proprietà della Birmingham Sports Holdings Limited, il cui azionista di maggioranza è il businessman cinese Paul Suen. Questi non è intenzionato a cedere l'intero pacchetto azionario, ma soltanto una quota della società, del valore di 30 milioni di sterline (35 milioni e mezzo di euro circa).

A trattare assieme a Maxi Lopez c'è il connazionale Christian Codoma, già in affari con l'ex catanese, assieme al quale ha da poco creato la MaxCo, società immobiliare con sede a Londra. Il mediatore è Sammy Yu, ex vicepresidente del Birmingham City. L'accordo con il potrebbe essere stipulato su base biennale.

Maxi Lopez e Codoma non sono gli unici interessati all'acquisizione del club: sempre secondo il 'Mirror', in corsa c'è anche Laurent Bassini, imprenditore che una decina d'anni fa ricopriva il ruolo di presidente del Watford, prima di lasciare le redini della società alla famiglia Pozzo.

La tentazione della Birmingham Holdings Limited di cedere una quota dei Blues nasce anche dal rapporto conflttuale con il tifo locale. Più volte, durante la stagione, i sostenitori hanno organizzato dei movimenti di protesta prima e durante le partite di campionato per manifestare la propria insofferenza nei confronti dei proprietari. La situazione di classifica, come detto, non aiuta: la squadra di Lee Bowyer, ex giocatore del Leeds United ma anche dello stesso Birmingham City, ha vinto solo una delle ultime 8 partite di Championship.

Maxi Lopez, come già menzionato, ha smesso di giocare poco meno di un anno fa dopo una conturbata avventura alla Sambenedettese. Messosi in luce nel River Plate, e acquistato giovanissimo dal Barcellona, ha trascorso gran parte della propria vita calcistica nel nostro paese. E ora può mettere radici in Inghilterra.