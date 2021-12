Miranchuk può lasciare l'Atalanta: Shevchenko lo vuole al Genoa a gennaio

Missione salvezza per il Genoa di Andriy Shevchenko. Il 'Grifone', che ha chiuso l'anno solare al terz'ultimo posto con 11 punti e cinque lunghezze di distanza dalla diciassettesima posizione, studia il piano per risollevare una classifica che al giro di boa non sorride ai rossoblù.

Sotto la guida dell'ex attaccante e commissario tecnico dell'Ucraina il Genoa ha conquistato in campionato due pareggi (contro Udinese e Atalanta) e cinque sconfitte, oltre alla vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana.

L'obiettiva risalita in classifica passa anche dal mercato. I liguri stanno monitorando il mercato e valutano diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Shevchenko. L'ex calciatore del Milan ha già individuato un possibile acquisto per la sessione invernale di gennaio: si tratta di Aleksey Miranchuk dell'Atalanta.

Secondo quanto riferisce 'Il Secolo XIX', il Genoa sta valutando attentamente se puntare sul russo classe 1995. Il club orobico ha fissato il prezzo: per lasciar partire Miranchuk servono tra i 15 e i 16 milioni di euro, bonus compresi.

Il rendimento in questa stagione non è stato esaltante, con un goal e un assist all'attivo in dodici presenze tra campionato e Champions League. Nelle ultime settimane, Gian Piero Gasperini lo ha rilanciato, con due presenze da titolare nelle ultime tre sfide di Serie A contro Verona e Genoa. Un'arma che il tecnico dei bergamaschi potrebbe utilizzare anche nel 2022, a patto che il Genoa non decida di accontentare la società di Percassi e scommettere sul calciatore ex Lokomotiv Mosca.