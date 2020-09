Miranchuk infortunato, a disposizione dell'Atalanta solo ad ottobre

E' arrivato come nuovo possibile trequartista titolare, ma Miranchuk dovrà attendere un po' per giocare con l'Atalanta.

Ilicic è pronto a tornare a casa Atalanta per iniziare un graduale recupero, senza fretta. Ci vorrà un po' di tempo per rivdere il giocatore sloveno in campo, così come il suo sostituto appena arrivato in nerazzurro. Aleksey Miranchuk, infatti, non potrà essere a disposizione per le prime gare di campionato.

Ufficializzato dall' come nuovo colpo per la nuova stagione, Miranchuk arriva con un infortunio al bicipite femorale che non preoccupa l'Atalanta, costretta comunque ad aspettarlo almeno fino ad ottobre. L'ormai ex -Mosca, infatti, non ha ancora recuperato dal k.o subito.

Miranchuk salterà sicuramente la gara cotnro il , che per l'Atalanta sarà il primo impegno ufficiale dell'annata 2020/2021, ma non solo: i nerazzurri dovranno fare a meno di lui anche per il recupero contro la di fine settembre e l'impegno casalingo contro il di inizio ottobre.

A seconda di come evolverà l'infortunio, dunque, Miranchuk potrebbe tornare in campo per la quarta giornata di . Gasperini dovrà quindi puntare su altre alternative per l'inizio stagionale, come del resto fatto nell'ultima parte della scorsa stagione senza Ilicic.

Gomez e Pasalic, o Malinovski, saranno ancora una volta i giocatori a supporto di Zapata, o Muriel, quest'ultimo chiamato a vivere una nuova stagione da protagonista dopo l'ottima scorsa annata, vissuta da subentrante ma comunque con grandi numeri.

Miranchuk, poi, potrà essere pian piano un possibile titolare dell'Atalanta, ma considerando i tre tornei a cui parteciperà la squadra nerazzurra, avrà in ogni caso spazio una volta recuperato dall'infortunio patito a fine agosto nel campionato russo.