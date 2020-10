Miranchuk in gruppo: un'altra freccia per la 'schiacciasassi' Atalanta

Aleksej Miranchuk ha smaltito il guaio muscolare e si è allenato coi nuovi compagni: il russo, nell'Atalanta, agirà tra trequarti e attacco.

Un'ulteriore opzione offensiva per Gasperini. Aleksej Miranchuk, arrivato all' già alle prese con un infortunio, ha smaltito i guai fisici ed è finalmente a disposizione.

Il fantasista russo, che la Dea ha rilevato nel mercato estivo dalla Mosca per circa 15 milioni, si è allenato in gruppo mettendosi alle spalle la lesione ai flessori e potrà risultare arruolabile per il prossimo match che attende l'Atalanta dopo la sosta in casa del .

Miranchuk, classe '95, rappresenta una nuova freccia a disposizione dell'arco del Gasp per aumentare il peso del reparto avanzato orobico: per il volto nuovo, infatti, pronta la mattonella tra trequarti e attacco.

Un'alternativa al Papu Gomez, ad Ilicic - quando rientrerà - e 'rivale' di Malinovskyi e Pasalic per intenderci: questo il ruolo che Gasperini ha in mente per il talento acquistato ad inizio settembre. La macchina da goal Atalanta aumenta i cavalli del motore.