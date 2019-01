Miracolo Millwall in FA Cup: l'eroe Wallace lavorò in un ristorante cinese

Il Millwall ha battuto a sorpresa l'Everton nel quarto turno di FA Cup: il match-winner Wallace lavorò in un ristorante cinese a 15 anni.

Il quarto turno di FA Cup ha regalato una sorpresa niente male: l'Everton è stato battuto dal piccolo Millwall, club militante in Championship, la seconda serie del calcio inglese.

3-2 il risultato finale in favore dei 'Lions', con tanto di goal vittoria proprio all'ultimo secondo: merito di Murray Wallace, 25enne difensore scozzese che ha regalato la qualificazione al turno successivo con una conclusione ravvicinata arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione.

È lui l'uomo del momento nel borgo di Lewisham: da sconosciuto a eroe, quasi per caso. La sua storia è paragonabile ad un romanzo: come rivelato dal 'Daily Mail', per Wallace non tutto fu rose e fiori come per la gloria attuale.

All'età di 15 anni infatti, per racimolare qualcosina in più prima di diventare calciatore professionista, lavorò come lavapiatti in un ristorante cinese di Glasgow. Una pratica non inusuale per giocatori non esattamente sulla cresta dell'onda.

Anche altri suoi colleghi non sguazzarono nell'oro in gioventù: basti ricordare Payet che fece il commesso in un negozio di abbigliamento ai tempi del Nantes o Bacca, pescivendolo in Colombia e controllore negli autobus di linea.

Dieci anni dopo, Wallace ha iscritto il suo nome nella storia della FA Cup: dal levare via i resti appiccicosi dai piatti ad una rete allo scadere decisiva per il passaggio del turno, il passo è brevissimo. Onore a lui.