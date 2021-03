Il miracolo Islanda è finito: deludente in ogni competizione

Fuori dall'Europeo, retrocessa in Nations League, strada in salita per Qatar 2022: la gloria del 2016-2018 è stata spazzata via.

Gli occhi di ghiaccio, i fisici scolpiti, i capelli al vento, i tifosi tutt'uno con gli undici in campo, il Geyser Sound, le qualificazioni all'Europeo del 2016 e al Mondiale 2018. Sono passati pochi anni, ma i traguardi ottenuti dall'Islanda e tutte le caratteristiche che hanno portato milioni di fans a simpatizzare per loro, sembrano dimenticati da tempo.

Dopo aver fatto la storia del calcio, conquistando i quarti dell'Europeo e i gironi del Mondiale, la nazionale nordica non è riuscita a ripetersi nelle nuove edizioni dei campionati in cui ha provato a lottare. Stavolta è stata spazzata via, così come l'entusiasmo di una tifoseria convinta di poter restare tra le migliori Nazionali nel lungo periodo.

Certo, in futuro il miracolo Islanda potrebbe abbandonare tale nomea e diventare realtà consolidata, ma per ora le ambizioni di Reykjavík sono ghiacciate, cristallizzate dai deludenti risultati dell'ultimo biennio. Mondiale, Europeo, Nations League: tre su tre, in termini negativi.

Il 2021 non è certo iniziato nel migliore dei mondi per la Nazionale islandese, inserita nel girone J valido per le qualificazioni a Qatar 2022. Il raggruppamento sorteggiato aveva lasciato la rappresentativa guidata da Arnar Viðarsson in un limbo di possibilità, nonostante la presenza della Germania.

I tedeschi appaiono ovviamente come favoriti per il primo posto e il diretto approdo al Mondiale 2022, ma il secondo posto e il playoff sembrava accessibile. Dopo appena due gare, invece, la situazione è già ripidamente in salita, visti i due successi dell'Armenia e i zero punti zero dell'Islanda.

K.o contro la Germania e la stessa Armenia, l'Islanda è apparsa in grande difficoltà ed ora, nonostante due sole partite su dieci totali giocate, con le spalle al muro. Risultati sulla scia di quelli di Nations League: nella prima edizione la Lega A era stata difesa timidamente, nella seconda è arrivata la retrocessione nella B in virtù di sei sconfitte su sei nel girone di ferro contro Danimarca, Belgio e Inghilterra.

Certo, l'Islanda è stata inserita in un gruppo che avrebbe messo in difficoltà chiunque, ma le tre reti segnate appena e le diciasette subite sono apparse troppe rispetto a quanto fatto vedere nel biennio precedente. Alla prova del nove la rappresentativa di Bjarnason, Guðmundsson e Sigþórsson si è sciolta.

La generazione d'oro sta invecchiando pian piano e le nuove leve non sembrano poter reggere il confronto con gli eroi di Russia 2018 e Francia 2016. A proposito di Europeo, l'Islanda ha fallito l'accesso al torneo 2020 che si giocherà il prossimo giugno, arrivando dietro a Francia e Turchia, con successi convincenti solamente contro le piccole Moldavia e Andorra.

Nel 2016 l'Islanda era tra le migliori squadre a livello mondiale, non solo europeo, 21esima nel ranking FIFA: il punto più alto della sua storia. Ora è al 46esimo posto, davanti a rappresentative come Giamaica, Ecuador e Qatar, pronte al sorpasso nel prossimo rilevamento internazionali. Nuove realtà crescono, vecchi miracoli crollando.