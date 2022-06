Minuti di paura in Serbia-Norvegia: Meling cade sulla testa, gara sospesa

Il difensore norvegese è caduto dopo un contrasto aereo con l'attaccante serbo Mitrovic: il giocatore del Rennes è illeso.

Una di quelle scene che quando le vedi in diretta esclami: "Ahia", per forza. Sperando che non accada nulla di grave, ovviamente.

Serbia e Norvegia hanno trascorso 5 minuti di paura nel corso della sfida valida per la prima giornata del Gruppo H di Nations League.

La gara, per la cronaca, è stata vinta dalla formazione di Solbakken grazie alla rete al 26' siglata da Erling Haaland, ma è stato un altro episodio a tener banco.

L'articolo prosegue qui sotto

A ridosso dell'intervallo c'è un contrasto aereo tra Aleksandar Mitrovic e Birger Meling, nell'area di rigore norvegese: il difensore cade, ma lo fa rovinosamente sulla testa.

Il giocatore del Rennes è stato subito soccorso, con l'arbitro che ha sospeso il gioco per diversi minuti, in clima di grande incertezza e paura.

In un primo momento sembrava si dovesse procedere alla sostituzione, ma al rientro dagli spogliatoi Meling ha ritrovato il campo, concludendo la gara.