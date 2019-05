Mino Raiola punito anche dalla FIFA: la sospensione è estesa a livello mondiale

La FIFA comunica di avere esteso anche fuori dall'Italia la squalifica di Mino Raiola e del cugino Vincenzo: 3 mesi per il primo, 2 per il secondo.

I problemi, per Mino Raiola, non finiscono qui: il procuratore di Zlatan Ibrahimovic, di Mario Balotelli e di tanti altri campioni è stato stoppato anche dalla FIFA, che ha comunicato di aver esteso anche fuori dall' la sospensione comminata mercoledì dalla FIGC.

Il comunicato pubblicato dalla FIFA sul proprio sito ufficiale, in tal senso è piuttosto chiaro. Tutto è confermato: anche lo stop al cugino di Mino Raiola, Vincenzo, fermato per due mesi.

"Il Presidente della Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso oggi di estendere a livello mondiale gli effetti delle sanzioni imposte dalla Federcalcio italiana (FIGC) agli intermediari Carmine e Vincenzo Raiola. Carmine Raiola è sospeso per un periodo di tre mesi e Vincenzo Raiola per un periodo di due mesi. La decisione della commissione disciplinare della FIFA è stata notificata oggi e ha effetto immediato".

Raiola non potrà dunque esercitare la propria professione per un periodo di tre mesi. I tre mesi peggiori dell'anno, dal suo punto di vista: giugno, luglio e la prima parte di agosto. Ovvero il periodo in cui, in Italia e in Europa, si svolge il calciomercato estivo.

La sospensione non è stata spiegata né dalla FIFA né dalla FIGC, ma sarebbe legata al trasferimento di Gianluca Scamacca dal allo Zwolle nell'estate del 2018. Lo stesso Raiola, una volta venuto a conoscenza dello stop, si era prontamente sfogato.