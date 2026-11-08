Come vedere Minnesota United-San Jose Earthquakes con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 19:00 Allianz Field

Il Minnesota United ospita i San Jose Earthquakes all’Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota, per una partita della stagione regolare di Major League Soccer importante per la classifica della Western Conference di entrambe le squadre.

Il Minnesota United arriva a questa sfida in un ottimo momento: è 12° nella classifica della Western Conference e viene da due vittorie consecutive, tra cui un convincente successo per 1-3 in trasferta contro il Los Angeles FC. La squadra di Cameron Knowles si è dimostrata difficile da battere nelle ultime settimane.

Il San Jose arriva in Minnesota al terzo posto nella Western Conference: la partita ha quindi un peso concreto per la posizione degli Earthquakes in vista dei playoff. La squadra di Bruce Arena è stata però incostante, alternando vittorie a una serie di pareggi e a una pesante sconfitta contro l’FC Dallas.

Negli ultimi scontri diretti tra i due club, il bilancio è nettamente favorevole al Minnesota. Il Minnesota United ha segnato cinque goal al San Jose nell’ultimo confronto in MLS, un risultato che gli Earthquakes non avranno dimenticato.

Kelvin Yeboah guida l’attacco del Minnesota nella formazione titolare prevista, mentre il San Jose si affiderà a Timo Werner per trovare la scintilla creativa in una battaglia a centrocampo che si preannuncia combattuta.

Entrambe le panchine offrono qualità e, con la classifica della Western Conference così serrata, nessuna delle due squadre può permettersi un atteggiamento passivo. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire in diretta questa sfida di MLS.

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