Minacce al Bari: striscione e testa di maiale mozzata fuori dallo stadio

Fuori dal San Nicola è comparso uno striscione di minacce indirizzato alla squadra: "Se non ci credete, questa fine farete".

Il clima in casa Bari si fa sempre più teso. La stagione del club pugliese è sempre più complicata: la promozione è sfumata da tempo, visto il dominio della Ternana, e in più la squadra ha nuovamente cambiato allenatore, col ritorno di Autieri.

Attualmente i galletti sono a 60 punti, 7 dietro Catanzaro e Avellino, 30 dietro la Ternana di Lucarelli, già da tempo promossa in Serie B. E la sconfitta per 3-0 con la Turris non stata presa bene dalla piazza.

Fuori dal San Nicola è apparsa una testa di maiale mozzata che campeggiava su uno striscione a sfondo minaccioso.

"Se non ci credete, questa fine farete"

Lo scorso anno la squadra di cui è proprietario Aurelio de Laurentiis ha chiuso la stagione perdendo la finale playoff contro la Reggiana.