Milinkovic-Savic allo United, Inzaghi: "Spero possa restare, ma valuta la società"

Inzaghi su Milinkovic-Savic: "Spero possa restare, ma la società come sempre fa le proprie valutazioni. Ho sempre grande entusiasmo".

La sta per concludere la sua seconda fase di preparazione alla stagione 2019-2020. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi.

Quest'ultimo, in primis, ha parlato del possibile approdo al di Milinkovic-Savic. Secondo gli ultimi aggiornamenti tra il club capitolino e quello inglese mancano alcuni tasselli per trovare l'accordo definitivo (in particolar modo sui bonus).

"Mi piacerebbe che Milinkovic possa restare, ma è giusto che la società faccia le proprie valutazioni. Nel momento in cui dovesse accadere cercheremo di colmare il vuoto di questa importante casella con un giocatore che abbia fisicità e tecnica. Il ragazzo ha fatto un ottimo ritiro".

Poi si è parlato anche dell'annata che sta per cominciare, dove ci sono nuovi obiettivi da raggiungere.

"Questo deve essere considerato l'anno zero, non dobbiamo pensare a quanto accaduto anche se abbiamo vinto due coppe e abbiamo sempre centrato la qualificazione alle competizioni europee. Per quanto mi riguarda, grazie alla squadra ed alla società che mostrano sempre grande entusiasmo nei miei confronti. Con la società ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato, c’è stata una cena e si è deciso di continuare. Le garanzie mi hanno rassicurato.".

Viene fatto il punto anche sui giocatori nuovi e sui vecchi che al momento sono ancora ai box.