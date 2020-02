Milinkovic-Savic e Radu ammoniti e squalificati: saltano Parma-Lazio

Diffidati, Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu sono stati ammoniti contro il Verona: per entrambi, niente Parma. Ma con l'Inter ci saranno.

Acerbi, Cataldi, Immobile, Milinkovic-Savic e Radu. Cinque nomi pesanti diffidati alla vigilia della gara tra la e il . E proprio due di loro, ovvero Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu, salteranno la sfida di domenica pomeriggio contro il .

Il centrocampista serbo è stato ammonito già nel primo tempo contro i veneti, per un fallo abbastanza contestato su Kumbulla. E dunque, automaticamente, sarà squalificato per una giornata.

Stessa sorte per il difensore romeno, anche lui punito con un cartellino giallo dall'arbitro Abisso a una decina di minuti dalla conclusione: fallo su Borini e ammonizione pesante anche per lui.

La buona notizia per la Lazio, semmai, è che Milinkovic-Savic e Radu saranno certamente presenti nel match successivo che attenderà la Lazio dopo Parma: lo scontro diretto contro l' di domenica 16 febbraio.

Quanto ad Acerbi e Immobile, i due sono riusciti a non farsi ammonire fino al 90' della sfida contro il Verona. Gara in cui Cataldi, l'ultimo diffidato, è partito dalla panchina. L'obiettivo, ora, è non prendersi un giallo pesantissimo a Parma: in palio c'è l'Inter.