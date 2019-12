Milinkovic-Savic, casa svaligiata durante Lazio-Juventus: furto da oltre 100 mila euro

Mentre Milinkovic-Savic affondava la Juventus all'Olimpico tre ladri svaligiavano la sua villa a Formello: rubati orologi da oltre 100 mila euro.

Sabato sera la non è stata l'unica a fare un grande colpo vincendo per 3-1 contro la all'Olimpico. Mentre i biancocelesti festeggiavano l'impresa contro i campioni d' , tre ladri svaligiavano la villa di Milinkovic-Savic.

Come riporta 'Il Mattino', sabato sera tre malviventi si sono introdotti nella casa del centrocampista serbo a Formello, rubando quattro orologi 'Rolex' e un 'Hublot' , diversi gioielli e dei contanti per un valore complessivo di oltre 100 mila euro. Il centrocampista della Lazio avrebbe scoperto del furto una volta rientrato a casa dopo i festeggiamenti per la vittoria contro la 'Vecchia Signora'.

Milinkovic-Savic, autore di un goal nel 3-1 finale contro la Juventus, ha chiamato i carabinieri che hanno immediatamente sequestrato le immagini dell'impianto di videosorveglianza installato nell'abitazione del centrocampista classe '95. Sono stati individuati tre malviventi con passamontagna, che potrebbero far parte della banda di ladri che negli ultimi mesi hanno messo a segno un'escaletion di furti in tutto l'hinterland romano.

Un brutto spavento per Milinkovic-Savic, oggetto delle attenzioni e le bramosie di tutte le migliori squadre europee, che nel weekend è stato protagonista di attenzioni meno gradite rispetto a quelle di mercato.