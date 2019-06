Milinkovic-Savic al PSG, chiusura vicina: 80 milioni alla Lazio

Il centrocampista della Lazio ha detto sì al PSG, trattativa alle fase finali: Milinkovic-Savic pronto all'addio dopo quattro anni in Serie A.

Niente , nessuna permanenza alla . Sergej Milinkovic-Savic sarebbe infatti vicinissimo al trasferimento in per giocare con il . Il centrocampista serbo è pronto a lasciare la ed unirsi alla squadra di Tuchel per provare a vincere tutto.

Ne è sicuro sport.blic, quotidiano serbo, che evidenzia come le trattative per portare Milinkovic-Savic a Parigi siano entrate nella fase finale. A meno di colpi di scena dell'ultimo momento, infatti, il 24enne sposerà il PSG. Mentre alla Lazio andranno circa 80 milioni di euro.

Reduce dalla vittoria della Coppa con la Lazio lo scorso mese, Milinkovic-Savic ha detto sì al PSG ed ora sono i due club a trattare gli ultimi dettagli per il trasferimento in . Sarà lui il grande acquisto a centrocampo, in attesa di puntare l'erede del partente Neymar.

A Parigi non arriverà dunque Pogba, per il quale il ha avanzato l'ipotesi di avere Neymar lasciando andare proprio il centrocampista francese. Secco no del PSG, vista la volontà di monetizzare largamente con il brasiliano e puntare invece su Milinkovic-Savic.

Dopo quattro anni dunque, se non dovessero arrivare novità, Milinkovic-Savic lascerà la Serie A per giocare con il PSG in Ligue 1 e . Alla cifra di 80 milioni verrebbe spazzato via il precedente record di Vieri, ceduto all' per 46 milioni nel 1999.

Dopo Sergej, anche l'altro Milinkovic-Savic potrebbe lasciare presto la Serie A: il fratello Vanja piace allo Standard Liegi, squadra che giocherà la prossima e acquisterebbe il possente portiere del classe 1997 in prestito.