Milinkovic-Savic a DAZN: "Sarei titolare alla Juventus? Boh, ora sono alla Lazio"

E' uno dei protagonisti più attesi di - e, alla vigilia di una gara che potrebbe lanciare definitivamente i biancocelesti, Sergej Milinkovic-Savic si confessa ai microfoni di DAZN.

Il serbo ammette che quella di sabato sera sarà una partita particolare e crede che la Lazio possa seriamente giocarsela.

"La Juventus è ancora la squadra da battere. Io so che se giochiamo come sappiamo fare noi, possiamo metterli in difficoltà. Poi non so se potremo batterli o no. Adesso secondo me loro non attraversano un momento tanto positivo, quindi è una cosa a nostro favore. Stiamo preparando la partita in maniera diversa rispetto a tutte le altre".