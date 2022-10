Milinkovic ammonito in Lazio-Salernitana: salta il derby con la Roma

Il centrocampista serbo era diffidato ed è stato ammonito per un fallo su Bronn: salterà il derby di domenica prossima contro la Roma.

Milinkovic-Savic non ci sarà domenica prossima in occasione del derby tra la Roma e la Lazio. Il centrocampista serbo, subentrato nella ripresa, era diffidato ed è stato ammonito nel corso della sfida in corso all'Olimpico tra la formazione di Maurizio Sarri e la Salernitana.

Al minuto 72', il numero 21 biancoceleste prova a servire un compagno sulla trequarti avversaria. Bronn, difensore della Salernitana, interviene nel tentativo di fermare l'avversario e lo anticipa, subendo fallo.

Per l'arbitro Manganiello non ci sono dubbi: il direttore di gara estrare il cartellino giallo nei confronti di Milinkovic-Savic.

L'ammonizione scatena la furia dei calciatori biancocelesti e del pubblico sugli spalti dell'Olimpico, che protesta per la decisione.

Assenza pesantissima nel prossimo turno per la Lazio e per il suo tecnico Maurizio Sarri, che non potrà contare sul centrocampista serbo in occasione della gara più sentita dell'anno, il derby contro la Roma.