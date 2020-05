Gazzetta dello Sport - Milik vuole più spazio, rinnovo in base alla permanenza di Mertens

Arkadiusz Milik è in bilico a Napoli, mentre continuano i discorsi per il suo rinnovo: avrebbe chiesto più spazio, tra lui e Mertens c'è uno di troppo

Arkadiusz Milik potrebbe lasciare il a fine stagione, ma potrebbe anche restare. Il calciatore polacco non ha ancora deciso ed ogni tipo di futuro è ancora in ballo. Visto che tutt'ora la dirigenza del Napoli sta trattando con il suo procuratore, David Pantak, per il rinnovo di contratto.

Milik ha infatti un contratto in scadenza nel 2021 e De Laurentiis non vuole rischiare di perderlo a zero. Così, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il club partenopeo avrebbe dato un ultimatum all'entourage e al giocatore: venti giorni per firmare il contratto, altrimento si procederà alla cessione.

I discorsi per il rinnovo si sono complicati per due ragioni: la prima riguarda la clausola da inserire nel contratto, che Milik vorrebbe solo di 50 milioni ed il Napoli di 100; la seconda ragione riguarda a sorpresa Mertens, visto che il polacco chiede più spazio ed avrebbe lui stesso condizionato il rinnovo alla cessione o meno del belga che, alla fine, resterà.

Milik ritiene che uno dei due sia di troppo, soprattutto in previsione della prossima stagione, quando al gruppo si aggregherà anche Andrea Petagna, l’acquisto di gennaio scorso, che il club ha lasciato in prestito alla Spal fino al termine della stagione.

Non proprio una trattativa dai toni distesi e amichevoli, tanto che Giuntoli e De Laurentiis hanno fatto sapere, in caso di mancato rinnovo, di cedere il giocatore per non meno di 50 milioni di euro, a qualsiasi squadra si faccia avanti. Non ci sarà nessuno sconto.

Ed è anche per questo che il Napoli si guarda attorno. Secondo 'Tuttosport' c'è un nome nuovo che piace molto a Giuntoli per il reparto offensivo: Victor Osimhen. L'attaccante classe 1998 che il presidente del valuta 60 milioni di euro. Non sarà certo una trattativa facile, anche perché mezza Europa ha messo gli occhi sul talento nigeriano.