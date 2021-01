Milik al Marsiglia, ora è ufficiale: addio al Napoli dopo quattro anni e mezzo

L'attaccante polacco è un nuovo giocatore dell'OM. Lascia il Napoli dopo quattro anni e mezzo di alti e bassi.

Dopo quattro anni e mezzo fatti di goal, infortuni e bracci di ferro, il e Arkadiusz Milik si salutano. La telenovela è finita: l'attaccante polacco è ufficialmente un nuovo giocatore del .

Prestito di un anno e mezzo con obbligo di riscatto in favore dell'OM. Questa la formula definitiva di trasferimento del calciatore polacco, che in indosserà la maglia numero 19.

"La SSCN comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille".

📌 | La SSCN comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille. pic.twitter.com/z0KyLwZcHt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 21, 2021

Per Milik a Napoli 48 goal in 122 presenze complessive. Arrivato nel 2016 come erede di Higuain, lascia da epurato, dopo essere rimasto ai margini della rosa negli ultimi quattro mesi.

Si conclude così una telenovela di mercato che andava avanti da tempo: in estate il polacco sembrava ad un passo dalla e in orbita , poi l'accelerata decisiva dell'OM a gennaio. E un regalo per Villas Boas.