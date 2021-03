Milik è rinato e ha ambizioni: "Juventus? Voglio giocare nei migliori club al mondo"

Quattro goal in sette partite tra Ligue 1 e Coupe de France, fiducia finalmente ritrovata: Arkadiusz Milik ha già lasciato il segno tra le fila del Marsiglia, club rinnovato in panchina (Sampaoli nuovo tecnico) e ai piani alti (Longoria nominato presidente).

L'attaccante polacco ha rilasciato un'intervista a 'L'Equipe': ripercorsa la parte finale dell'esperienza a Napoli, dove si era giunti ad un punto di non ritorno.

"A Napoli mi trovavo in una situazione strana. L'estate scorsa, la società mi disse: 'O rinnovi o te ne vai'. Io volevo andare via per scoprire altro. Purtroppo in estate le cose non sono andate come volevo, la pandemia ha creato difficoltà. A gennaio ho ricevuto la proposta del Marsiglia, il club che mi ha voluto di più: ho pensato che potesse essere un'ottima occasione. Aspettare fino all'estate 2021 sarebbe stato troppo forse, anche se probabilmente avrei potuto scegliere una società più grande. Ma stare fermo un anno sarebbe stato troppo. Ero frustrato e stavo male perché altri giocatori in scadenza come me, che hanno rifiutato di rinnovare, giocavano lo stesso".