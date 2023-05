Milik incalza Vlahovic: ballottaggio aperto per Siviglia-Juve

Il serbo è apparso poco brillante contro la Cremonese, mentre l'ex Marsiglia è più abile nella manovra e aiuta in difensiva: il dubbio di Allegri.

Il match di Siviglia si avvicina e per Massimiliano Allegri è tempo di scelte. Dopo il pari strappato all’ultimo secondo grazie alla rete di Federico Gatti all’Allianz Stadium nella gara d’andata, la Juventus va a caccia della qualificazione alla finale di Europa League in programma a Budapest il prossimo 31 maggio.

La formazione bianconera si è allenata questa mattina alla Continassa, prima di partire alla volta di Siviglia, dove domani sera affronterà al Ramón Sánchez-Pizjuán la formazione andalusa.

Le indicazioni parlano di scelte che si discostano poco da quelle dell’andata per quanto riguarda l’undici bianconero che affronterà il Siviglia. Szczesny torna tra i pali con Danilo a sinistra insieme Bremer e Gatti in difesa, mentre Cuadrado e Kostic dovrebbero agire sulle fasce, con Locatelli, Rabiot e uno tra Fagioli e Miretti in mezzo, con il primo favorito.

In avanti l’unico certo di un posto è Angel Di Maria, mentre Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik sono in ballottaggio per l’altra maglia.

La prestazione e la condizione fisica, apparsa tutt’altro che brillante, del serbo contro la Cremonese non ha convinto Allegri, che potrebbe decidere di puntare sul polacco ex Napoli e Marsiglia.

La capacità di Milik di aiutare maggiormente rispetto al suo collega la squadra in fase di costruzione del gioco, dialogando con i compagni, e di sacrificarsi e rientrare in fase di non possesso spingono il tecnico bianconero a schierarlo dall’inizio al Ramon Sanchez-Pizjuan.

La scelta non è stata ancora fatta, con Allegri che deciderà solo a ridosso della partita. Il ballottaggio resta aperto e pende leggermente verso Milik, con Vlahovic che spera di far cambiare idea al tecnico bianconero e conquistare un’altra chance dall’inizio per provare a guidare la Juve verso un’altra finale europea a 6 anni di distanza dall’ultima volta, a Cardiff in Champions League contro il Real Madrid.