Milik ancora fermo a Marsiglia: terza partita saltata per problemi fisici

L'attaccante polacco sta faticando a trovare continuità all'OM dopo aver segnato alla seconda presenza contro il Lens.

L'avventura di Arkadiuz Milik al Marsiglia non è partita con il piede giusto. Nonostante il goal alla sua seconda presenza contro il Lens, il club vive un momento delicato dopo l'addio di Villas Boas. E il polacco è frenato dagli infortuni.

Dopo aver giocato le prime due partite (90 minuti totali), l'attaccante ex Napoli ed Ajax si è fermato per un problema alla coscia e non è stato a disposizione nelle sfide contro l'Auxerre e contro il PSG.

Il classe 1994 non sarà a disposizione dell'allenatore ad interim Larguet nemmeno per il match contro il Bordeaux, che l'OM giocherà domenica sera alle 21.00.

Sarà un match fondamentale per il club del sud della Francia, scivolato al nono posto in classifica dopo un ottimo inizio. Milik spera di poter rientrare presto per poter dare il suo contributo alla causa.