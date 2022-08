Milik al Marsiglia, numeri da grande attaccante: più di un goal ogni due partite

Dopo l'esperienza al Napoli, l'attaccante polacco si è confermato in Ligue 1 col Marsiglia: numeri da bomber vero con la maglia del club francese.

Il goal. Nella carriera di Arkadiusz Milik la costante è sempre stata la facilità con cui l'attaccante nato a Tychy, in Polonia, nel 1994, è arrivato alla rete. Lo ha dimostrato in patria, con la maglia del Gornik Zabrze e lo ha confermato all'estero con l'Ajax e il Napoli, prima del Marsiglia.

Dopo l'avventura all'ombra del Vesuvio, con 48 goal in 122 apparizioni tra tutte le competizioni, Arek Milik ha dimostrato anche in Ligue 1 di essere un bomber vero, capace di saper finalizzare con grande semplicità.

Terminata l'avventura di quattro anni e mezzo col Napoli, dall'estate 2016 al gennaio 2021 e con una Coppa Italia in bacheca, Milik ha scelto di ripartire dalla città portuale nel sud della Francia.

Marsiglia e il Marsiglia. Un'altra piazza e un altro club molto 'caldi'. Ambiente che ha galvanizzato l'attaccante polacco. Nei primi sei mesi in Ligue 1, la seconda metà della stagione 2020/2021, Milik riesce subito ad incidere. Lo 'score' recita 10 goal in 16 apparizioni tra campionato e Coppa di Francia, con una media di una rete ogni 131'.

Numeri che Arek è riuscito addirittura a migliorare nella scorsa annata, la 2021/2022. Il centravanti ex Napoli è passato da 130 a 116 minuti di media tra una rete e l'altra. Al termine della stagione saranno 20 le marcature in 37 presenze, di cui 4 in 5 apparizioni in Europa League e altrettante in Conference League.

Le 7 reti realizzate in campionato hanno contribuito al ritorno in Champions League del Marsiglia dopo due stagioni. Un obiettivo considerato fondamentale per il club francese.

30 goal in 55 presenze in un anno e mezzo. È questo il bottino di Arkadiusz Milik, che ora potrebbe tornare in Serie A. Dopo gli anni al Napoli, il polacco potrebbe vestire la maglia della Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic.

I numeri e l'esperienza di Milik rappresentano una garanzia per i bianconeri, che hanno individuato nell'attaccante di Tychy uno dei profili giusti per rinforzare la rosa. Una macchina da goal da affiancare al serbo per evitare di rimanere a bocca asciutta, come accaduto ieri contro la Sampdoria. Arek è sinonimo di reti e la Juve lo sa...