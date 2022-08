Milenkovic e la Fiorentina ancora insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2027

Prosegue l'avventura del difensore serbo in viola: la firma sul nuovo contratto e l'annuncio nella conferenza stampa allo stadio 'Artemio Franchi'.

Nikola Milenkovic e la Fiorentina ancora insieme. In occasione della conferenza stampa indetta allo stadio 'Artemio Franchi', il difensore serbo ha firmato il rinnovo del contratto che lo lega ai viola fino al 30 giugno 2027.

"È un giorno molto importante per me, per il mio rinnovo. Sono molto emozionato. L'anno scorso venivamo da due stagioni difficili, né io né la società eravamo convinti di lasciarci: volevo confrontarmi col club per capire le ambizioni. E anche il mister è stato importante per me. Quindi abbiamo rinnovato inizialmente di un anno, con l'accordo di riparlare l'anno successivo del mio futuro".

"Qui c'è un gran progetto, la Fiorentina sta crescendo continuativamente, poi i tifosi mi hanno dato tanto affetto soprattutto nell'ultimo periodo. Ho sentito davvero tanto affetto, mi sento molto amato. Poi devo dire che anche i direttori e il presidente hanno fatto un grandissimo lavoro per darmi la possibilità di continuare la mia carriera qua. Sono davvero contento".

"È una scelta che ho preso in un momento molto importante della mia carriera, ora è presto per parlare, sto molto bene qua e quindi vediamo a partire da questa stagione".

Grande soddisfazione per aver raggiunto l'accordo anche da parte del club. A parlare in conferenza è stato il direttore generale Joe Barone, che ha svelato alcuni retroscena di mercato legati proprio a Milenkovic:

"Oggi è una giornata molto importante per la Fiorentina e voglio ringraziare Rocco Commisso che domenica sarà allo stadio. Il patron teneva tanto a questo momento: ci vogliono sempre due persone per trattare, abbiamo lavorato con Nikola che ci ha creduto tanto. Ci sono state tante squadre su di lui, anche che giocano in Champions League. Anche ieri sera si è presentata con una nuova offerta un'altra squadra, ma abbiamo rifiutato sia noi che il giocatore. Questo fa vedere serietà e percorso di Nikola Milenkovic, che ha nel dna la Fiorentina".

Il serbo era finito nel mirino - tra le altre - di Juventus e Inter, che hanno avuto dei contatti nelle scorse settimane per capire la fattibilità dell'operazione. Nonostante i vari corteggiamenti, Milenkovic ha deciso di sposare il progetto Fiorentina e proseguire la sua avventura in Toscana con un rinnovo che consolida la sua posizione di leader in campo e nello spogliatoio della squadra di Vincenzo Italiano.

Tra i vari argomenti, Milenkovic ha parlato degli obiettivi di squadra nella stagione alle porte:

"Migliorare l'anno scorso, entrare nelle prime sei. Poi vincere la Conference League. Vogliamo regalare tante emozioni ai nostri tifosi".

Si parla anche della fascia da capitano di Davide Astori e dell'arrivo del suo connazionale Luka Jovic dal Real Madrid:

"La fascia di Davide è molto importante, il nostro campionato al momento è Biraghi e lo sta facendo molto bene".

"Jovic? Un grandissimo giocatore, gioca a calcio come pochi. Ha tecnica e visione di gioco, vede sempre la porta, viene da due anni non facili. Lo conosco e so quanto può dare: posso scommettere che farà bene".