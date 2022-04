"Milanello - La Casa del Diavolo": il centro sportivo più vincente del mondo

. Difficile trovare una definizione migliore per descrivere, il centro sportivo che dal 1963 accoglie la squadra rossonera.

che racconta in 59 capitoli, uno per ogni anno di vita, aneddoti, curiosità e luoghi del centro sportivo 'più vincente del mondo' perché, come ci tiene a sottolineare Adriano Galliani, autore della prefazione, il Real Madrid - unico club a conquistare la Champions League più volte del Milan - ha 'suddiviso' i propri trionfi europei tra due centri sportivi.

Le sfide a golf e a biliardo, il celebre gelato, la mitologica stanza numero 5, i 'furti', i pavoni, i fantasmi, le superstizioni, la gabbia, le telefonate improbabili, le liti e le feste: Milanello nei suoi quasi 60 anni di vita ne ha viste di ogni e Peppe Di Stefano le racconta con dovizia di particolari attraverso il suo lavoro di ricerca arricchito dalle testimonianze di chi il centro sportivo di Carnago l'ha vissuto giorno dopo giorno.

Van Basten e Maldini, Gullit e Seedorf, Sacchi e Ibra, Ancelotti e Gattuso: tutti i miti della storia rossonera hanno almeno un aneddoto legato al centro sportivo grazie al quale il Milan ha costruito la sua storia vincente.





"Milanello - La casa del Diavolo", Cairo, € 16.5