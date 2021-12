Milan Women-Inter Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN WOMEN-INTER WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan Women-Inter Women

Milan Women-Inter Women Data: 5 dicembre 2021

5 dicembre 2021 Orario: 14:30

14:30 Canale tv: Milan Tv (visibile su DAZN), Inter Tv (visibile su DAZN), TIMVISION

Streaming: DAZN, TIMVISION

La Juventus è la grande favorita per vincere lo Scudetto della Serie A femminile, ancora una volta. Diverse squadre, però, sperano di poter strappare il titolo alle bianconere e cambiare la storia del torneo. Tra queste il Milan, come un'Inter in rapida ascesa e decisa a fare la voce grossa anche con le nerazzurre. Ora il Derby, per avvicinare le Campioni d'Italia.

Nove turni di campionato fin qui, con il Milan di Ganz a soli cinque punti dalla vetta occupata dalla Juventus: ottimo avvio per le rossonere, reduci dal successo in trasferta contro il Pomigliano nell'ultima sfida di Serie A giocata a metà novembre. Valentina Giacinti guida la classifica cannonieri, con sette reti.

L'Inter, che ha in Tatiana Bonetti la sua bomber con quattro goal fin qui, si trova invece al quinto posto con 18 punti, in virtù di tre sconfitte e sei vittorie: zero i pareggi per la squadra di Guarino, ottava nel campionato di Serie A 2020/2021.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Milan Women-Inter Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-INTER WOMEN

Il derby femminile tra Milan e Inter, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà domenica 5 dicembre alle ore 14:30 al Centro Sportivo Vismara.

DOVE VEDERE MILAN WOMEN-INTER WOMEN IN TV

Milan Women-Inter Women sarà trasmessa in diretta su Milan Tv e Inter Tv, entrambe visibili su DAZN, ma anche su su TIMVISION: sarà necessario collegare la propria TV ad un TIMVISION BOX per assistere sul proprio apparecchio al big match del 10° turno. TIMVISION può essere utilizzato anche grazie ad una moderna Smart Tv.

MILAN WOMEN-INTER WOMEN IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Milan Women e Inter Women sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, ma anche sul sito ufficiale di TIMVISION: match visibile attraverso pc, tablet o cellulare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN WOMEN-INTER WOMEN

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Arnadottir, Agard; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Stapelfeldt; Giacinti.

INTER (4-3-2-1): Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti, Landström; Simonetti, Csiszàr, Karchouni; Bonetti, Marinelli; Njoya Ajara.