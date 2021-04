Milan Women-Inter femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Derby meneghino femminile valido per la Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN WOMEN-INTER FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan Women-Inter Femminile

Milan Women-Inter Femminile Data: 24 aprile 2021

24 aprile 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: Sky Sport Serie A

Streaming: Sky Go

Si riparte dal 2-1 della gara d'andata in favore dell' Inter femminile . Le nerazzurre di scena in casa delle Milan Women per il ritorno della semifinale di Coppa Italia femminile 2020/2021: in palio la finalissima del torneo contro una tra Roma e Juventus.

Il match disputato a metà marzo ha visto l'Inter prevalere sulle cugine del Milan grazie alle reti di Marinelli e Moller: per le rossonere l'essenziale goal di Giacinti che tiene vive le speranze di una qualificazione alla finale di Coppa Italia a tarda primavera.

Per entrambe, la finale non è mai stata raggiunta, visto il dominio di Fiorentina, Juventus, Brescia e Torrese nelle ultime stagioni: proprio le bianconere hanno conquistato l'ultimo titolo, mentre le viola hanno avuto la meglio nel 2018 e nel 2017; nel 2019/2020, visto il caos covid, la finalissima non è stata disputata. La squadra con il maggior numero di titoli è però quella sassarese (8).

In questa pagina tutte le informazioni su Milan Women-Inter femminile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MILAN WOMEN-INTER FEMMINILE

La sfida di Coppa Italia tra Milan women ed Inter femminile si giocherà sabato 24 aprile 2021: appuntamento al Centro Sportivo Vismara alle ore 12:30. Zero tifosi in virtù delle restrizioni anti-covid.

Milan Women-Inter femminile, Derby d'Italia valido per la Coppa Italia 2020/2021, verrà trasmesso in diretta tv da Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

La gara tra Milan Women e Inter femminile sarà visibile in diretta streaming grazie a Sky Go , il servizio di streaming disponibile per tutti gli abbonati Sky. Basterà scaricare l'applicazione su pc, tablet o smartphone per poter seguire la sfida tra bianconere e nerazzurre.

MILAN WOMEN (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie.

INTER FEMMINILE (4-3-3): Gilardi; Merlo, Debever, Alborghetti, Bartonova; Pandini, Simonetti, Rincón; Marinelli, Møller, Baresi.