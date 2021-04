Milan Women in finale di Coppa Italia: battuta 4-2 l'Inter Femminile

Il Milan Women ribalta l'1-2 dell'andata e con un 4-2 all'Inter vola in finale di Coppa Italia dove sfiderà Juve o Roma: due goal per Boquete e Dowie.

Milan Women in finale di Coppa Italia. Battuta l'Inter Femminile col punteggio di 4-2 grazie alle doppiette di Veronica Boquete e Natasha Dowie, che hanno ribaltato l'1-2 dell'andata.

Boquete subito protagonista al 'Vismara', con due goal in un quarto d'ora: azione personale e tap-in sotto misura, che stendono le 'cugine' nerazzurre e indirizzano il match in favore del Diavolo.

93'

È FINITAAA! SIAMO IN FINALEEE!!! #MilanInter 4-2

Le rossonere vincono il Derby e conquistano la prima storica Finale di #CoppaItaliaFemminile

Doppiette di Vero e Dowie #FollowTheRossonere#HarmontAndBlaine pic.twitter.com/7HGqhetz2u — AC Milan (@acmilan) April 24, 2021

L'Inter però non ci sta, tanto da riaprire il discorso qualificazione nella ripresa con la rete di Marinelli che sfrutta una dormita difensiva di Agard. Poi però sale in cattedra Dowie, grazie ad un uno-due micidiale tra il 79' e l''85 che regala al Milan la finale. Moller a tempo scaduto sigla il 2-4, rendendo solo meno amaro il passivo per l'Inter.

Le rossonere adesso contenderanno la Coppa Italia femminile a Juventus o Roma, contro nell'altra semifinale di ritorno in programma domenica alle 12:30: si parte dal 2-1 per i giallorossi maturato nel primo round.