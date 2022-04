Il Milan vince all'ultimo respiro, Pioli: "I miei giocatori sono dei leoni"

Il Milan vince all’ultimo respiro sul campo della Lazio e si regala tre punti pesantissimi in ottica Scudetto. La compagine rossonera riesce dunque a rispondere all’Inter e, in attesa di vedere come andrà la partita che i nerazzurri si apprestano a recuperare, si riportato in vetta alla classifica.

Stefano Pioli, parlando ai microfoni di DAZN, ha commentato la prova della sua squadra.

“E’ giusto essere soddisfatti ed è giusto essere felici. Sono felice per i nostri tifosi che hanno dimostrato ancora una volta di essere fantastici e lo sono per i miei giocatori che sono dei leoni. Al posto loro sarei arrabbiato, perché gli viene riconosciuto troppo poco credito, mentre da un paio di anni stanno dimostrando di essere molto forti e con una grandissima mentalità. Mancano quattro giornate e proveremo a vincerle tutte. Non so se ci riusciremo, ma i miei giocatori sono veramente troppo forti”.

Il Milan ha rimesso in piedi una partita, nonostante la pressione data dalla vittoria dell’Inter e dal vantaggio iniziale della Lazio.

“Purtroppo abbiamo subito un goal brutto in avvio, ma abbiamo dimostrato ancora una volta grande capacità di stare dentro la partita. I ragazzi si sono ricompattarsi e poi certo che la Lazio ci ha messo in difficoltà, è una grande squadra. con giocatori forti e un ottimo allenatore. Merito alla mia squadra, è un altro passo in avanti. Sappiamo che il calendario è lì a metterci in difficoltà, ma noi proveremo a fare il meglio possibile”.

All’Olimpico si è visto un Tonali in versione più offensiva.

“E’ una cosa che abbiamo cercato, ma che non sempre ci è riuscita. Nel primo tempo abbiamo avuto tre o quattro situazioni sul secondo palo, nella ripresa invece abbiamo alzato di più i terzini. Quando mancano pochi minuti quello che conta è sentire certe cose. Per far diventare gli episodi a nostro favore dobbiamo essere più determinati e feroci. Stasera lo siamo stati. Siamo in Champions, l’anno scorso a quest’ora non sapevamo se ci saremmo qualificati. E’ una crescita continua”.

Tra i grandi protagonisti del match anche Leao.

“Ha fatto una grande partita, ma l’ho visto un po’ stanco nel finale. Ho provato ad inserire energie nuove e giocatori con caratteristiche diverse, perché sapevo che potevamo vincere. Abbiamo creato tanto e ci abbiamo creduto fino alla fine. In Serie A non c’è mai stata una squadra così giovane in lotta per lo Scudetto, noi ci stiamo provando. Ai ragazzi devo chiedere un ultimo sforzo. Non pensiamo troppo in là, sappiamo che ogni partita sarà difficile. Noi dobbiamo provare a vincerle tutte, se arrivano a 86 vuol dire che abbiamo fatto di tutto e di più, poi quello che fanno gli avversari non lo possiamo sapere”.

Ancora una volta, Giroud si è rivelato decisivo con un goal.

“Parliamo di un grande giocatore e di una persona di spessore. E’ stato un grande acquisto”.